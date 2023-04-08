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Washington Post: ВСУ расходуют в три раза меньше снарядов, чем российская армия

Washington Post: ВСУ расходуют в три раза меньше снарядов, чем российская армия Вооруженные силы Украины расходуют в три раза меньше снарядов, чем российская армия.
Другие страны
8 апреля 2023 г. 15:33
Washington Post: ВСУ расходуют в три раза меньше снарядов, чем российская армия

Вооруженные силы Украины расходуют в три раза меньше снарядов, чем российская армия.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Washington Post.

Согласно отчету, вооруженные силы Украины испытывают дефицит снарядов старых советских калибров и вынуждены экономить боеприпасы. У России также замечена нехватка боеприпасов.

В публикации отмечается, что украинские военные для экономии боеприпасов часто отдают предпочтение технике, а не небольшим группам пехоты. Точность является ключевым фактором, потому что промахи означают потраченные впустую снаряды.

Россия по-прежнему стреляет больше, чем Украина каждый день, но украинские официальные лица заявили, что заметили, что их враг становится все более консервативным, что является признаком того, что они также могут столкнуться с нехваткой снарядов.

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