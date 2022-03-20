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WP: Разговор лидеров США и Китая вряд ли повлияет на позицию Пекина

WP: Разговор лидеров США и Китая вряд ли повлияет на позицию Пекина Китай не демонстрирует готовности уступить требованиям США, касающимся взаимодействия с Россией и ситуации в Украине, эксперты не ожидают таких шагов от Пекина.
Другие страны
20 марта 2022 г. 05:52
WP: Разговор лидеров США и Китая вряд ли повлияет на позицию Пекина

Китай не демонстрирует готовности уступить требованиям США, касающимся взаимодействия с Россией и ситуации в Украине, эксперты не ожидают таких шагов от Пекина.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такая оценка приводится в статье, опубликованной в субботу в газете The Washington Post.

В материале констатируется, что президент США Джо Байден во время состоявшегося в пятницу телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином предупредил "о серьезных последствиях", если Китай "окажет поддержку России" в свете проведения ею операции на Украине. Однако в пятницу было мало признаков того, что Си Цзиньпин воспринял уговоры Байдена относительно того, что его страна не должна приходить России на помощь, - отмечает издание.

В статье подчеркивается, что комментарии китайской стороны после разговора, "по всей видимости, не свидетельствовали об изменении позиции". "В пространном заявлении, опубликованном министерством иностранных дел после звонка, Китай подверг жесткой критике санкции, видимо, включая и те, которые США могли бы ввести против Пекина за помощь России", - констатируется в публикации.

Эксперты выражали сомнения относительно того, что Пекин продемонстрирует значимые подвижки, отмечается в материале. "Телефонный разговор вряд ли приведет к каким-либо значимым изменениям позиции Китая", - полагает Аманда Сяо, которая является старшим аналитиком международной исследовательской организации International Crisis Group и занимается вопросами, касающимися Китая. "Пекин, вероятно, пришел к выводу, что, даже если он пойдет на это, его отношения с Вашингтоном не улучшатся", - добавила она.

Согласно оценке The Washington Post, "Китай пытается остаться нейтральным, оказывая поддержку Москве и не отталкивая Запад в попытках сохранить прочные связи с обеими сторонами". Администрация Байдена, по сути, предупреждает Китай о том, что это не сработает, говорится в статье.

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