WP: момент, когда Путин отвернулся от Запада - 2004 год

Влиятельный обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин отвернулся от запада после событий в Беслане в 2004 году.

Влиятельный обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус выступил с утверждением, что президент России Владимир Путин отвернулся от запада после событий в Беслане в 2004 году.

Как передает Report со ссылкой на статью колумниста в газете, Д.Игнатиус ознакомился со сборником рассекреченных материалов по американской внешней политике, написанных при передаче дел от администрации Джорджа Буша-Младшего к администрации Барака Обамы в 2008-2009 годах. В его колонке выделяется тот момент, когда отношение Владимира Путина к Западу переменилось кардинально и родилась та обида, которая теперь так часто слышится в его выступлениях.

Этот момент - 2004 год, а точнее 1 сентября того года, захват сотен детей в заложники в школе в Беслане. До этого отношения Путина с администрацией Буша были, по сравнению с нынешними временами, немыслимо тесными и теплыми. Путин, как известно, первым позвонил Бушу после терактов 11 сентября 2001 года. Он поддержал, причем не только на словах, американскую военную кампанию против "Аль-Каиды" и "Талибана" (оба эти движения в России формально до сих пор запрещены). В начале 2004 года семь стран Восточной Европы, в том числе имеющие общую границу с Россией страны Балтии, вступили в НАТО.

"Путину это не нравилось, но высказывался он об этом без нынешней горечи", - пишет Томас Грэм, занимавший в бушевском Совете по национальной безопасности пост директора по России.

Эти нотки впервые проявились после Беслана. В своей речи, запомнившейся в России тем, что в ней он объявил о прекращении прямых выборов губернаторов, Путин прямо обвинял США и Запад в помощи чеченским сепаратистам. Признаком этого для него стало предоставление политического убежища в США Ильясу Ахмадову. Администрация Буша в конечном итоге не стала этому препятствовать, сенатор Джон Маккейн встречался с Ахмадовым, а Национальный фонд демократии выделил ему стипендию. При этом прямой поддержки сепаратистов со стороны США не было, пишет Игнатиус, ссылаясь на тщательную проверку, проведенную аналитическим центром Belfer Center.

Один из источников колумниста в нынешней администрации анонимно соглашается, что "2004 год был поворотным пунктом, в этом нет никаких сомнений". Уже тогда американская разведка начала получать информацию о том, что силовики в окружении Путина начали советовать ему решительно порвать с Западом.

В конце 2004 года началась "Оранжевая революция" в Украине, которая, как считают Игнатиус и его источники, укрепила Путина в этом его новом мироощущении. В 2007 году он уже четко выразил его в знаменитой Мюнхенской речи. А в 2008 тогдашний американский посол в России Уильям Бернс докладывал, что Путин задал ему вопрос: "Разве вы не знаете, что Украина - это не настоящая страна?"

"Эта "альтернативная история" не оправдывает ужасающие преступления Путина в Украине, - пишет Игнатиус. - Его вторжение в соседнюю страну было незаконным и неоправданным поступком безжалостного авторитарного правителя. Но оценивая корни подобного конфликта, полезно понять мышление противника и ясно увидеть путь к катастрофе".