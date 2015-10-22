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    ​WIkileaks опубликовал электронные письма главы ЦРУ

    В переписке главы ЦРУ говорится об Иране, теракте и пытках

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Портал Wikileaks опубликовал переписку директора ЦРУ Джона Бреннана из взломанного электронного почтового ящика на своем сайте.

    Как передает Report, по сообщениям Report, об этом сообщается в твиттере организации.

    Опубликованные документы периода с 2007 по 2008 год касаются запрещенных методов допроса, отношений с Ираном и задач в работе ЦРУ после трагедии 11 сентября 2001 года и окончания «холодной войны».

    Ранее американская газета New York Post рассказала, что хакер-подросток взломал почту директора ЦРУ.

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