 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Взрыв в жилом доме в Барселоне унес жизни 3 человек

    Причина взрыва пока не установлена

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Взрыв в здании в муниципалитете Премия-де-Мар (Барселона) унес жизни трех человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. Еще 15 человек получили ранения, состояние трех из них оценивается как тяжелое.

    Причина взрыва пока не установлена, предположительно, речь идет об утечке газа.

    На месте происшествия работают пожарные и спасатели, жителей здания эвакуировали. Кроме того, по сообщениям испанской прессы, в результате взрыва пострадали и соседние здания.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi