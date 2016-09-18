Взрыв в жилом доме в Барселоне унес жизни 3 человек

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Взрыв в здании в муниципалитете Премия-де-Мар (Барселона) унес жизни трех человек.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на местные СМИ. Еще 15 человек получили ранения, состояние трех из них оценивается как тяжелое.

Причина взрыва пока не установлена, предположительно, речь идет об утечке газа.

На месте происшествия работают пожарные и спасатели, жителей здания эвакуировали. Кроме того, по сообщениям испанской прессы, в результате взрыва пострадали и соседние здания.