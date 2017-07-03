Взрыв газопровода в Китае привел к многочисленным жертвам

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 8 человек погибли, 35 пострадали в результате взрыва на на участке газопровода Китай - Мьянма, сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа".

Авария произошла на на юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу, где уже несколько дней не прекращаются проливные дожди. В результате ливней произошел обвал, масса грунта повредила газопровод, что вызвало утечку газа и взрыв.

Все пострадавшие были доставлены в больницы.

К настоящему времени утечка газа локализована, пожар был потушен. Проживающие в близлежащих районах люди были эвакуированы. Расследование причин инцидента продолжается.

Оператор газопровода - китайская нефтегазовая корпорация "PetroChina".

Как сообщалось ранее, в провинциях Китая в результате обильных осадков, которые идут с 22 июня, произошли масштабные наводнения, в результате которых пострадали свыше 5 миллионов человек. По меньшей мере 118 человек пропали без вести в результате оползня на село Синьмо на юго-западе страны.