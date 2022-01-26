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Взрыв газа разрушил трехэтажный дом в Мексике, есть погибший и раненые

Взрыв газа разрушил трехэтажный дом в Мексике, есть погибший и раненые По меньшей мере один человек погиб, еще 11 пострадали при взрыве цистерны с газом в трехэтажном жилом доме в городе Пуэбла, столице одноименного штата в центральной части Мексики.
Другие страны
26 января 2022 г. 21:12
Взрыв газа разрушил трехэтажный дом в Мексике, есть погибший и раненые

По меньшей мере один человек погиб, еще 11 пострадали при взрыве цистерны с газом в трехэтажном жилом доме в городе Пуэбла, столице одноименного штата в центральной части Мексики.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Sol de Mexico.

Согласно предварительным данным, четыре человека после взрыва пропали без вести. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. На обнародованных фото видно, что здание практически полностью уничтожено. Согласно основной версии случившегося, взрыв прогремел в мастерской, находившейся на первом этаже дома.

В конце октября в Пуэбле взрыв, вызванный утечкой из нелегальной врезки в газопровод, разрушил около 60 жилых домов и повредил еще 200. Погибли пять человек, свыше 10 получили травмы и ожоги. Власти эвакуировали около двух тыс. жителей, прилегающих к месту происшествия районов и привлекли к ликвидации последствий катастрофы 1,4 тыс. человек.

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