Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну

Высшая судебная палата (ВСП) Республики Молдова отклонила запрос адвокатов об отмене запрета покидать территорию страны бывшему президенту, лидеру Партии социалистов Игорю Додону.
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"Высшая судебная палата отклонила запрос адвокатов и оставила в силе решение суда о запрете на выезд из страны еще на 60 дней", - отметил экс-президент. Он подчеркнул, что не собирается покидать страну и считает требование прокуратуры неоправданным.
Адвокаты Додона настаивали на отмене этой меры пресечения, но судьи ВСП согласились с запросом прокуроров, продлив меру пресечения в виде подписки о невыезде из страны и сохранении судебного контроля в его отношении.