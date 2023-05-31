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Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну

Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну Высшая судебная палата (ВСП) Республики Молдова отклонила запрос адвокатов об отмене запрета покидать территорию страны бывшему президенту, лидеру Партии социалистов Игорю Додону.
Другие страны
31 мая 2023 г. 19:15
Высшая судебная палата Молдовы оставила в силе запрет Додону покидать страну

Высшая судебная палата (ВСП) Республики Молдова отклонила запрос адвокатов об отмене запрета покидать территорию страны бывшему президенту, лидеру Партии социалистов Игорю Додону.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Высшая судебная палата отклонила запрос адвокатов и оставила в силе решение суда о запрете на выезд из страны еще на 60 дней", - отметил экс-президент. Он подчеркнул, что не собирается покидать страну и считает требование прокуратуры неоправданным.

Адвокаты Додона настаивали на отмене этой меры пресечения, но судьи ВСП согласились с запросом прокуроров, продлив меру пресечения в виде подписки о невыезде из страны и сохранении судебного контроля в его отношении.

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