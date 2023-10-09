Выборы в Германии завершились крупнейшим поражением партии Шольца

Выборы, прошедшие в воскресенье, 8 октября, в федеральной земле Гессен, завершились крупнейшим поражением Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем.

Выборы, прошедшие в воскресенье, 8 октября, в федеральной земле Гессен, завершились крупнейшим поражением Социал-демократической партии Германии (СДПГ), возглавляемой канцлером Олафом Шольцем.

Как передает Report со ссылкой на журнал Spiegel, партия главы правительства установила антирекорд по полученным голосам.

Предварительные результаты указывают на то, что социал-демократы получили лишь 15,1 процента голосов избирателей. Как отмечается в материале, еще никогда СДПГ в Гессене не получала столь малого числа голосов. Даже самый неудачный результат выборов 2018 года был на 4,7 процентных пункта выше.

Предварительно, победу в Гессене одержал Христианско-демократический союз (ХДС) с 34,6 процента голосов, на втором месте – "Альтернатива для Германии" с 18,4 процента, СДПГ заняла третье место после нее следуют "Зеленые" с 14,8 процента.