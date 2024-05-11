СМИ: Боевики захватили в заложники более 100 мирных жителей в Нигерии

Более 100 мирных жителей были захвачены в заложники и уведены в неизвестном направлении боевиками на северо-западе Нигерии.

Более 100 мирных жителей были захвачены в заложники и уведены в неизвестном направлении боевиками на северо-западе Нигерии.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Согласно информации, вооруженные люди атаковали три деревни и увели с собой их жителей.

Эти данные, приводит агентство мнение главы района Бирнин-Магаджи Альхаджи Бала, - оценочные, точное число заложников не известно. Пока что 38 мужчин и 67 женщин числятся пропавшими без вести.

Захваты заложников при нападении на населенные пункты, железные дороги и учебные заведения стали в последнее время частым явлением в Нигерии. Преступники совершают эти акции в целях, как правило, получения выкупа от родственников.