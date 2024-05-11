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В районе Керем-Шалом у границы с Газой объявили воздушную тревогу

В районе Керем-Шалом у границы с Газой объявили воздушную тревогу Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе населенного пункта Керем-Шалом на юге Израиля близ границы с сектором Газа.
Другие страны
11 мая 2024 г. 16:40
В районе Керем-Шалом у границы с Газой объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе населенного пункта Керем-Шалом на юге Израиля близ границы с сектором Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ (армия Израиля).

В ночь на 10 мая израильская авиация нанесла удары по некоторым расположенным в районе Рафаха объектам, которые использовались радикалами для ведения ракетных и минометных обстрелов, в том числе в направлении КПП "Керем-Шалом" на границе с анклавом, сообщили ранее в армейском ведомстве.

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Версия на английском языке Air raid alert issued in Kerem Shalom area near Gaza border

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