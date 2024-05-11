В районе Керем-Шалом у границы с Газой объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе населенного пункта Керем-Шалом на юге Израиля близ границы с сектором Газа.

Сирены воздушной тревоги прозвучали в районе населенного пункта Керем-Шалом на юге Израиля близ границы с сектором Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ (армия Израиля).

В ночь на 10 мая израильская авиация нанесла удары по некоторым расположенным в районе Рафаха объектам, которые использовались радикалами для ведения ракетных и минометных обстрелов, в том числе в направлении КПП "Керем-Шалом" на границе с анклавом, сообщили ранее в армейском ведомстве.