В Британии экоактивистки пытались разбить витрину, где хранится исторический документ

Двум пожилым экоактивисткам движения Just Stop Oil предъявили обвинения в нанесении ущерба после того, как они попытались разбить защитную стеклянную витрину, в которой в Британской национальной библиотеке хранится Великая хартия вольностей.

Двум пожилым экоактивисткам движения Just Stop Oil предъявили обвинения в нанесении ущерба после того, как они попытались разбить защитную стеклянную витрину, в которой в Британской национальной библиотеке хранится Великая хартия вольностей.

Как передает Report, об этом сообщила в субботу газета Guardian со ссылкой на лондонскую полицию.

Накануне две женщины в возрасте 82 и 85 лет были задержаны после попытки разбить витрину этого исторического документа. Акция прошла в протест против добычи и использования ископаемого топлива. Библиотека сообщила, что упрочненному стеклу был нанесен "минимальный" ущерб, а сама хартия повреждена не была.

Обе правонарушительницы были отпущены под залог и предстанут перед судом 20 июня, пишет газета.

Активисты экологического движения Just Stop Oil уже несколько лет проводят протестные акции, выступая за прекращение добычи нефти и газа. В 2022 году они приклеивали себя к картинам в галереях, обливали краской здания различных организаций, а также организовывали различные акции протеста и демонстрации, которые приводили к перебоям в движении транспорта в центре Лондона.