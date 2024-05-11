По меньшей мере 10 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Индонезии

По меньшей мере 10 человек погибли, более десятка получили ранения в автобусной аварии в округе Субанг индонезийской провинции Западная Ява.

По меньшей мере 10 человек погибли, более десятка получили ранения в автобусной аварии в округе Субанг индонезийской провинции Западная Ява.

Как передает Report , об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на спасателей.

Согласно информации, в автобусе находилось более 40 человек, большинство из которых были студентами, они возвращались с отдыха.

По предварительной версии, водитель потерял управление после отказа тормозов. Транспортное средство столкнулось с двумя мотоциклами и перевернулось.

Пострадавшие доставлены в профильные больницы округа Субанг. На месте происшествия работают экстренные службы.