По меньшей мере 10 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Индонезии

По меньшей мере 10 человек погибли, более десятка получили ранения в автобусной аварии в округе Субанг индонезийской провинции Западная Ява.
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Согласно информации, в автобусе находилось более 40 человек, большинство из которых были студентами, они возвращались с отдыха.
По предварительной версии, водитель потерял управление после отказа тормозов. Транспортное средство столкнулось с двумя мотоциклами и перевернулось.
Пострадавшие доставлены в профильные больницы округа Субанг. На месте происшествия работают экстренные службы.