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По меньшей мере 10 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Индонезии

По меньшей мере 10 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Индонезии По меньшей мере 10 человек погибли, более десятка получили ранения в автобусной аварии в округе Субанг индонезийской провинции Западная Ява.
Другие страны
11 мая 2024 г. 21:39
По меньшей мере 10 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Индонезии

По меньшей мере 10 человек погибли, более десятка получили ранения в автобусной аварии в округе Субанг индонезийской провинции Западная Ява.

Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на спасателей.

Согласно информации, в автобусе находилось более 40 человек, большинство из которых были студентами, они возвращались с отдыха.

По предварительной версии, водитель потерял управление после отказа тормозов. Транспортное средство столкнулось с двумя мотоциклами и перевернулось.

Пострадавшие доставлены в профильные больницы округа Субанг. На месте происшествия работают экстренные службы.

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Версия на азербайджанском языке İndoneziyada avtobusun qəzaya uğraması nəticəsində azı 10 nəfər ölüb

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