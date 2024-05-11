Не менее 60 человек погибли в результате наводнений на севере Афганистана

По меньшей мере 60 человек погибли в результате штормов и внезапных наводнений, обрушившихся на провинцию Баглан на севере Афганистана.

По меньшей мере 60 человек погибли в результате штормов и внезапных наводнений, обрушившихся на провинцию Баглан на севере Афганистана.

Об этом Report сообщает со ссылкой на телеканал "Би-би-си".

Стихийное бедствие затронуло районы Гухаргахи-Нур, Джелга, Нахрин, Баглани-Маркази и Барка, а также административный центр провинции Баглан город Пули-Хумри. Из-за разгула стихии пострадали не менее 100 человек, десятки числятся пропавшими без вести.

В настоящее время к поисково-спасательным операциям привлечены военные. Из-за непогоды закрылась главная дорога, соединяющая столицу Кабул с севером Афганистана.