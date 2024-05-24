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Туск не собирается участвовать в президентских выборах в 2025 году

Туск не собирается участвовать в президентских выборах в 2025 году Премьер-министр Польши Дональд Туск не собирается участвовать в президентских выборах в 2025 году.
Другие страны
24 мая 2024 г. 00:41
Туск не собирается участвовать в президентских выборах в 2025 году

Премьер-министр Польши Дональд Туск не собирается участвовать в президентских выборах в 2025 году.

Как передает Report, об этом польский премьер сообщил в эфире телеканала TVP Info.

"Я не буду выставлять свою кандидатуру на президентских выборах", - заявил он. Политик также высказался в поддержку того, чтобы мэр Варшавы Рафал Тшасковский принял участие в выборах президента республики во второй раз в качестве кандидата от Гражданской коалиции.

Официально ни один из ведущих политиков страны не объявил о своем намерении участвовать в выборах главы государства в 2025 году. Не исключили свое участие в кампании спикер Сейма (нижней палаты польского парламента) Шимон Холовня и глава МИД Радослав Сикорский.

Отметим, что 52-летний Тшасковский принимал участие в президентских выборах 2020 году, получил в первом туре 30,46% голосов и вышел во второй тур с нынешним президентом Польши Анджеем Дудой, но проиграл ему с результатом в 48,97%.

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Версия на азербайджанском языке Polşanın Baş naziri prezident seçkilərində iştirak etməyəcək

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