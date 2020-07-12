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В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

В Польше началось голосование во втором туре выборов президента Избирательные участки открылись в Польше, где проходит второй тур выборов президента.
Другие страны
12 июля 2020 г. 09:33
В Польше началось голосование во втором туре выборов президента

Избирательные участки открылись в Польше, где проходит второй тур выборов президента.

Как передает Report, избирательные участки открылись в 7.00 (9.00 – бакинское время) и закроются в 21.00. Только после их закрытия будут оглашены первые данные exit poll.

По данным Государственной избирательной комиссии Польши, в выборах имеют право принять участие около 30 миллионов избирателей. Для проведения выборов создано более 27 тысяч участков для голосования, в том числе за рубежом.

Из-за пандемии коронавируса голосование проходит по смешанному принципу. Избиратели, не желающие посещать участки для голосования, могут отдать свой голос удаленно - по почте.

Во втором туре выборов соперничают действующий президент Польши, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда и кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Рафал Тшасковский.

Отметим, что в первом туре выборов Дуда набрал 43,5 процента, а Тшасковский - 30,46 процента голосов.

                                                                                                                              

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