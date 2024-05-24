Опрос: Население Франции потеряло доверие к правительству и парламенту

Большинство французов потеряло доверие к основным органам власти в стране.

Большинство французов потеряло доверие к основным органам власти в стране.

Об этом сообщает Report со ссылкой на результаты опроса Eurobarometer на сайте Европарламента.

В частности, недовольны парламентом 66% опрошенных, поддерживают работу законодательного органа 24%. У правительства рейтинг еще хуже — не доверяют кабмину 74% французов, обратную позицию занимает 19% респондентов.

Согласно данным, Франция также стала одним из лидеров Евросоюза по уровню евроскептицизма. По исследованию, 54% французов с недоверием относятся к институтам ЕС, позитивно оценивают влияние объединения на Пятую республику лишь 34%.

Среди ключевых проблем страны респонденты называют инфляцию, рост стоимости жизни, уровень преступности, проблемы в сфере здравоохранения и образовании.

При этом 40% опрошенных видят себя внутри ЕС только как граждане Франции. Ощущают себя французами и европейцами 54% респондентов. Что касается тех, кто видит себя сначала европейцем, а уже потом французом, то таких лишь 3%.