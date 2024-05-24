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США включают Кению в число своих основных союзников вне НАТО

США включают Кению в число своих основных союзников вне НАТО Президент США Джо Байден уведомил Конгресс о своих планах предоставить Кении статус основного союзника вне Североатлантического альянса.
Другие страны
24 мая 2024 г. 00:32
США включают Кению в число своих основных союзников вне НАТО

Президент США Джо Байден уведомил Конгресс о своих планах предоставить Кении статус основного союзника вне Североатлантического альянса.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома.

Американский лидер назвал свое решение "признанием содействия со стороны Кении на протяжении многих лет в зоне ответственности Африканского командования Вооруженных сил США".

"Я уведомляю о своем намерении включить Кению в число основных союзников вне НАТО. Я принял это решение в качестве признания содействия со стороны Кении на протяжении многих лет в зоне ответственности Африканского командования Вооруженных сил США и по всему миру и в качестве признания того, что нашим собственным национальным интересам отвечает углубление двустороннего сотрудничества в сфере обороны и безопасности с правительством Кении", - сказал Байден.

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