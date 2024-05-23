О нас

Уровень бедности в Ливане за десятилетие увеличился в три раза

Уровень бедности в Ливане за десятилетие увеличился в три раза Всемирный банк (ВБ) сообщил о троекратном повышении уровня бедности в Ливане за десятилетие на фоне затяжного экономического кризиса в стране.
Другие страны
23 мая 2024 г. 23:45
Уровень бедности в Ливане за десятилетие увеличился в три раза

Всемирный банк (ВБ) сообщил о троекратном повышении уровня бедности в Ливане за десятилетие на фоне затяжного экономического кризиса в стране.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на доклад финансовой организации.

Согласно документу, в период с 2012 по 2022 год доля ливанцев, живущих за чертой бедности, увеличилась с 12% до 44%. Однако, указывается в докладе, показатели по регионам страны разнятся. К примеру, в столичной провинции Бейрут за указанный период доля бедного населения снизилась с 4% до 2%, тогда как в северной провинции Аккар, наоборот, возросла с 22% до 62%.

По информации ВБ, 73% граждан Ливана проживают в условиях "многомерной бедности", при оценке уровня которой учитывается не только доход, но и, среди прочего, доступ к образованию, здравоохранению, чистой питьевой воде.

Доклад организации был подготовлен на основе исследований и опросов населения, проведенных в пяти ливанских провинциях.

В 2019 году в Ливане разразился экономический кризис, который Всемирный банк назвал одним из трех тяжелейших за последние 170 лет. Произошло резкое обесценивание национальной валюты, что вызвало гиперинфляцию и обусловило снижение уровня жизни населения. Многие ливанцы потеряли доступ к своим сбережениям, так как банковская система оказалась неспособной выполнять свои обязательства. Пандемия COVID-19 и взрыв в бейрутском порту, ключевом пункте импорта товаров, усугубили и без того тяжелую ситуацию в стране. До сих пор Ливану не удается справиться с последствиями коллапса.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
23 мая 2024 г. 23:43
В Агдеринском районе восстановят пять школ
В Агдеринском районе восстановят пять школ
23 мая 2024 г. 15:22
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
23 мая 2024 г. 10:42
Президент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
ФотоПрезидент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
22 мая 2024 г. 19:49
Президент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
ФотоПрезидент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
22 мая 2024 г. 19:27
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
22 мая 2024 г. 18:53
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
21 мая 2024 г. 16:10
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
21 мая 2024 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi