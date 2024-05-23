Уровень бедности в Ливане за десятилетие увеличился в три раза

Всемирный банк (ВБ) сообщил о троекратном повышении уровня бедности в Ливане за десятилетие на фоне затяжного экономического кризиса в стране.

Всемирный банк (ВБ) сообщил о троекратном повышении уровня бедности в Ливане за десятилетие на фоне затяжного экономического кризиса в стране.

Как передает Report , об этом сообщает Associated Press со ссылкой на доклад финансовой организации.

Согласно документу, в период с 2012 по 2022 год доля ливанцев, живущих за чертой бедности, увеличилась с 12% до 44%. Однако, указывается в докладе, показатели по регионам страны разнятся. К примеру, в столичной провинции Бейрут за указанный период доля бедного населения снизилась с 4% до 2%, тогда как в северной провинции Аккар, наоборот, возросла с 22% до 62%.

По информации ВБ, 73% граждан Ливана проживают в условиях "многомерной бедности", при оценке уровня которой учитывается не только доход, но и, среди прочего, доступ к образованию, здравоохранению, чистой питьевой воде.

Доклад организации был подготовлен на основе исследований и опросов населения, проведенных в пяти ливанских провинциях.

В 2019 году в Ливане разразился экономический кризис, который Всемирный банк назвал одним из трех тяжелейших за последние 170 лет. Произошло резкое обесценивание национальной валюты, что вызвало гиперинфляцию и обусловило снижение уровня жизни населения. Многие ливанцы потеряли доступ к своим сбережениям, так как банковская система оказалась неспособной выполнять свои обязательства. Пандемия COVID-19 и взрыв в бейрутском порту, ключевом пункте импорта товаров, усугубили и без того тяжелую ситуацию в стране. До сих пор Ливану не удается справиться с последствиями коллапса.