Орбан заявил, что никогда не носил и не будет носить бронежилет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по-прежнему не будет появляться на публике в бронежилете, хотя это помогло бы обеспечить его личную безопасность в свете нападения, которому подвергся его словацкий коллега Роберт Фицо.
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Говоря о покушении на Фицо, он обратил внимание на то, что "пока неясно", имеют ли власти "дело с преступником-одиночкой".
"Известно, что преступник вел кампанию в поддержку бывшего кандидата в президенты от левых сил, сторонника войны в Украине, чье основное возражение против нынешнего премьер-министра Словакии состояло в том, что он не поддерживал войну", - отметил Орбан.
Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате совершенного на него покушения. Врачам удалось спасти жизнь премьера. Позднее сообщалось, что после перенесенной 17 мая операции состояния Фицо улучшается.
Покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в премьера, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. СМИ отмечали, что обвиняемому грозит пожизненное заключение.