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Орбан заявил, что никогда не носил и не будет носить бронежилет

Орбан заявил, что никогда не носил и не будет носить бронежилет Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по-прежнему не будет появляться на публике в бронежилете, хотя это помогло бы обеспечить его личную безопасность в свете нападения, которому подвергся его словацкий коллега Роберт Фицо.
Другие страны
23 мая 2024 г. 23:26
Орбан заявил, что никогда не носил и не будет носить бронежилет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по-прежнему не будет появляться на публике в бронежилете, хотя это помогло бы обеспечить его личную безопасность в свете нападения, которому подвергся его словацкий коллега Роберт Фицо.

Как передает Report, отвечая в интервью интернет-изданию Blikk на вопрос, будет ли он надевать бронежилет во время своих публичных выступлений, глава правительства сказал: "Никогда не надевал и сейчас не буду".

Говоря о покушении на Фицо, он обратил внимание на то, что "пока неясно", имеют ли власти "дело с преступником-одиночкой".

"Известно, что преступник вел кампанию в поддержку бывшего кандидата в президенты от левых сил, сторонника войны в Украине, чье основное возражение против нынешнего премьер-министра Словакии состояло в том, что он не поддерживал войну", - отметил Орбан.

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил ранение в результате совершенного на него покушения. Врачам удалось спасти жизнь премьера. Позднее сообщалось, что после перенесенной 17 мая операции состояния Фицо улучшается.

Покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в премьера, когда тот подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. СМИ отмечали, что обвиняемому грозит пожизненное заключение.

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Версия на азербайджанском языке Orban gülləkeçirməz jiletlə ictimaiyyət qarşısına çıxmayacağını bəyan edib

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