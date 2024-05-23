Генштаб ВС Ирана опубликовал результаты расследования авиакатастрофы с Раиси

Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительные результаты расследования авиакатастрофы с президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси.
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"Никаких следов воздействия пуль на корпус разбившегося вертолета Раиси не обнаружено" - сообщили в Генштабе.
Как следует из отчета, вертолет с президентом на борту загорелся только после столкновения с горой. Пилот разбившегося вертолета Раиси смог связаться с пилотами двух других вертолетов, сообщают в пресс-службе.
Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту, помимо президента, находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави, а также командир экипажа полковник Саид Тахир Мустафави, второй пилот полковник Мохсун Дарьянуш и техник Бахруз Хади.
Все пассажиры и экипаж погибли.