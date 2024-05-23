О нас

Генштаб ВС Ирана опубликовал результаты расследования авиакатастрофы с Раиси

Генштаб ВС Ирана опубликовал результаты расследования авиакатастрофы с Раиси Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительные результаты расследования катастрофы с Раиси.
Другие страны
23 мая 2024 г. 23:49
Генштаб ВС Ирана опубликовал результаты расследования авиакатастрофы с Раиси

Генштаб ВС Ирана опубликовал предварительные результаты расследования авиакатастрофы с президентом Ирана Сейедом Ибрахимом Раиси.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВС Ирана.

"Никаких следов воздействия пуль на корпус разбившегося вертолета Раиси не обнаружено" - сообщили в Генштабе.

Как следует из отчета, вертолет с президентом на борту загорелся только после столкновения с горой. Пилот разбившегося вертолета Раиси смог связаться с пилотами двух других вертолетов, сообщают в пресс-службе.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту, помимо президента, находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави, а также командир экипажа полковник Саид Тахир Мустафави, второй пилот полковник Мохсун Дарьянуш и техник Бахруз Хади.

Все пассажиры и экипаж погибли.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranın Baş Qərargahı helikopter qəzası ilə bağlı araşdırmanın ilkin nəticələrini açıqlayıb

Самое важное

Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
Мехрибан Алиева поздравила дзюдоиста, завоевавшего второе золото сборной на ЧМ в ОАЭ
23 мая 2024 г. 23:43
В Агдеринском районе восстановят пять школ
В Агдеринском районе восстановят пять школ
23 мая 2024 г. 15:22
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
Депутат: Госбюджет на 2024 год будет пересмотрен, заложенная в нем цена нефти может измениться
23 мая 2024 г. 10:42
Президент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
ФотоПрезидент Эмомали Рахмон посетил Аллею шехидов
22 мая 2024 г. 19:49
Президент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
ФотоПрезидент Таджикистана посетил могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения
22 мая 2024 г. 19:27
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
ФотоПрезидент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с государственным визитом в Азербайджан
22 мая 2024 г. 18:53
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
Завтра состоится итоговое заседание Комиссии по вопросам помилования 
21 мая 2024 г. 18:20
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
В Тертере в результате взрыва мины погиб один человек
21 мая 2024 г. 16:10
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
ЕС: Стоимость шенгенской визы для граждан Азербайджана не изменится
21 мая 2024 г. 15:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi