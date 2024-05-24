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Во Франции футбольный тренер погиб на поле при ударе молнии

Во Франции футбольный тренер погиб на поле при ударе молнии Микроавтобус сошел с проезжей части на западе Грузии.
Другие страны
24 мая 2024 г. 02:07
Во Франции футбольный тренер погиб на поле при ударе молнии

Один человек погиб, еще как минимум двое госпитализированы после удара молнии в футбольное поле на севере Франции, где тренировалась местная команда.

Как передает Report, об этом сообщает газета La Voix du Nord.

Инцидент произошел в коммуне Курьер (департамент Па-де-Кале). Прибывшие на место спасатели констатировали смерть 33-летнего мужчины - футбольного тренера. Он получил наиболее тяжелые травмы. У одного из госпитализированных ожог ноги, второй жаловался на боли в груди.

На стадионе в момент происшествия было 33 человека. Как сообщили в местной префектуре, "они в состоянии шока, но с ними все в порядке". Издание отмечает, что число пострадавших пока предварительно.

На месте работают сотрудники пожарно-спасательной службы и полиция.

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