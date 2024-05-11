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ЦАХАЛ сообщил об открытии восьмого полевого госпиталя в секторе Газа

ЦАХАЛ сообщил об открытии восьмого полевого госпиталя в секторе Газа На территории сектора Газа заработал восьмой полевой госпиталь.
Другие страны
11 мая 2024 г. 22:26
ЦАХАЛ сообщил об открытии восьмого полевого госпиталя в секторе Газа

На территории сектора Газа заработал восьмой полевой госпиталь.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Новый полевой госпиталь был создан и начал работать в центральной части сектора Газа в районе Дейр-эль-Балаха, который используется для оказания гуманитарной помощи жителям Газы, временно эвакуированным из восточных районов Рафаха. Открытие нового госпиталя, который стал частью сети из восьми госпиталей, созданных в секторе Газа с начала войны 7 октября 2023 года, было скоординировано и обеспечено за счет ввоза медицинского оборудования и проезда медперсонала через КПП "Керем-Шалом", - говорится в заявлении.

В этом полевом госпитале будут работать 150 международных медработников, а его "десятки коек можно будет использовать для оказания неотложной и плановой медицинской помощи".

"ЦАХАЛ и Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях продолжат действовать в соответствии с международным правом, оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению сектора Газа", - указали в пресс-службе.

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