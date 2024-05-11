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На юге Бразилии число погибших в результате наводнений превысило 130 человек

На юге Бразилии число погибших в результате наводнений превысило 130 человек Минимум 136 человек погибли в результате наводнений на юге Бразилии.
Другие страны
11 мая 2024 г. 17:49
На юге Бразилии число погибших в результате наводнений превысило 130 человек

Минимум 136 человек погибли в результате наводнений на юге Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила служба гражданской обороны штата Риу-Гранди-ду-Сул, расположенного на границе с Аргентиной и Уругваем.

"Число пропавших без вести - 141, подтвержденных смертей - 136", - говорится в отчете с данными на 09:00. Ранее сообщалось о 113 погибших.

По данным властей, дома из-за наводнения были вынуждены покинуть почти 340 тыс. человек, всего от разгула стихии пострадали 1,95 млн.

Сильные дожди начались на юге Бразилии в начале прошлой недели. Регион посетил президент Луис Инасиу Лула да Силва.

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