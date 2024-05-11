Египет отказался от координации действий с Израилем по вопросу КПП "Рафах"

Египетские власти не намерены согласовывать свои дальнейшие действия с израильской стороной по вопросу о функционировании контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе с сектором Газа, по причине его недавнего захвата армией Израиля и п

Египетские власти не намерены согласовывать свои дальнейшие действия с израильской стороной по вопросу о функционировании контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе с сектором Газа, по причине его недавнего захвата армией Израиля и последовавшего резкого обострения ситуации в анклаве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источника, Египет отказался от координации с Израилем по вопросам, связанным с КПП "Рафах", "из-за беспрецедентной эскалации, причиной которой стала израильская сторона".

Как указал источник, Каир считает, что "Израиль несет полную ответственность перед всеми сторонами за резкое ухудшение ситуации в Газе".

Отметим, что 7 мая пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские военные взяли под контроль палестинскую сторону пограничного перехода "Рафах" на границе сектора с Египтом.