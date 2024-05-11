В ЮАР спасли человека, проведшего под завалами рухнувшего здания более 100 часов

Спасателям в ЮАР удалось освободить из-под завалов рухнувшего здания в городе Джордж человека, который находился там более 100 часов.

Спасателям в ЮАР удалось освободить из-под завалов рухнувшего здания в городе Джордж человека, который находился там более 100 часов.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщил глава правительства провинции Северный Кейп Алан Винде.

"Спасен еще один человек, он провел под завалами 116 часов, - отметил Винде. - Пострадавший помещен в больницу, его физическое состояние не внушает опасений".

Власти провинции приняли решение продолжать спасательные работы. "Спасательная операция продлится еще от семи до десяти дней", - заявил глава службы спасателей провинции Северный Кейп Герхард Отто.

В результате обрушения здания погибли 14 человек. В общей сложности спасен 41 человек, еще 38 считаются пропавшими без вести.