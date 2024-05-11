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В НАТО вновь отвергли заявления Макрона об отправке войск в Украину

В НАТО вновь отвергли заявления Макрона об отправке войск в Украину У НАТО нет планов и намерений отправлять свои войска в Украину.
Другие страны
11 мая 2024 г. 21:08
В НАТО вновь отвергли заявления Макрона об отправке войск в Украину

У НАТО нет планов и намерений отправлять свои войска в Украину.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, комментируя недавние высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск в Украину.

"На уровне НАТО, где решения принимаются консенсусом, у нас нет в этот момент ни планов, ни политического намерения развернуть силы НАТО в Украине. На уровне альянса мы по-прежнему заинтересованы в поддержке Украины всем, чем можем, но в то же время мы заинтересованы в том, чтобы эта война не превратилась в еще больший конфликт между НАТО и Россией", - сказал Джоанэ.

Он добавил, что решения об обучении украинских летчиков и предоставлении самолетов F-16 связаны с нынешней ситуацией в войне, поэтому речь идет не о пересечении красных линий, а о развитии динамики этой войны.

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