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    ВВС Турции нанесли авиаудары по позициям курдов на севере Ирака

    В операции были задействованы четыре истребителя F-16 и два F-4, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Шесть истребителей ВВС Турции нанесли авиаудары по позициям боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Северном Ираке.

    Как передает Report, об этом сообщает в среду агентство Anadolu со ссылкой на источник в службе безопасности.

    В прошедшей накануне вечером воздушной операции были задействованы четыре истребителя F-16 и два F-4, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Авиаудары были нанесены по складам и убежищам боевиков РПК в районах Авашин-Басян, Гаре и Зап на севере Ирака. Цели были ранее выявлены беспилотниками.

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