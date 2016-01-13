ВВС Турции нанесли авиаудары по позициям курдов на севере Ирака

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Шесть истребителей ВВС Турции нанесли авиаудары по позициям боевиков запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) в Северном Ираке.

Как передает Report, об этом сообщает в среду агентство Anadolu со ссылкой на источник в службе безопасности.

В прошедшей накануне вечером воздушной операции были задействованы четыре истребителя F-16 и два F-4, а также самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Авиаудары были нанесены по складам и убежищам боевиков РПК в районах Авашин-Басян, Гаре и Зап на севере Ирака. Цели были ранее выявлены беспилотниками.