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    ВВС США сообщили о гибели российского военного спутника

    Российский космический аппарат «Космос-2430», который был запущен в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Российский космический аппарат «Космос-2430», который был запущен в 2007 году, сошел с орбиты и сгорел в атмосфере.

    Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Объединенное командование Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

    По его данным, спутник прекратил свое орбитальное существование 5 января.

    «Космос-2430» системы предупреждения о ракетном нападении «Око» был выведен на космическую орбиту в октябре 2007 года. Его запуск был осуществлен с космодрома Плесецк ракетой-носителем «Молния-М».

    Этот аппарат предназначался для отслеживания запусков межконтинентальных баллистических ракет с территории Соединенных Штатов.

    Напомним, что в декабре 2018 года во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9 с новейшим геолокационным спутником GPS для ВВС США.

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