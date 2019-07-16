ВВС США пообещали защитить "Зону 51" от "штурма"

Военно-воздушные силы США пообещали защитить военную базу "Зона 51" в пустыне Невада от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев.

Как передает Report, об этом сообщила официальный представитель ВВС Лора Макэндрюс.

"Мы не советуем никому пытаться проникнуть на территорию, где мы тренируем американские вооруженные силы", - сказала она.

Представитель ВВС подчеркнула, что Зона 51 - действующий полигон для учений. При этом уже более 1,14 миллиона человек записались в Facebook на "штурм" военной базы. Еще 945 тысяч человек указали, что "интересуются" этим мероприятием.