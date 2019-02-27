ВВС Пакистана сбили два индийских самолета, один из пилотов взят в плен - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ ВВС Пакистана сбили два истребителя ВВС Индии, нарушивших воздушное пространство страны.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь Вооруженных сил Пакистана генерал-майор Асиф Гафур.
"ВВС Пакистана сбили два индийских самолета в воздушном пространстве Пакистана", - отметил он, добавив, что один из пилотов взят в плен.
***10:19
Истребитель ВВС Индии разбился в Джамму и Кашмир.
Как сообщает Report со ссылкой на İndia Today, по предварительной версии, оба пилота погибли в результате крушения.
Крушение самолета произошло примерно в 10.40 по местному времени (09.10 по бакинском у времени) в округе Бадгам.
Tural AsadiАвтор новости