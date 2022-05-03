ВВС Кореи и США планируют начать совместные учения

ВВС Южной Кореи и США планируют 9 мая начать регулярные совместные учения.

ВВС Южной Кореи и США планируют 9 мая начать регулярные совместные учения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом cегодня сообщило агентство Yonhap.

"Масштабы в нынешнем году будут соответствовать прошлым учениям, будет привлечена [расквартированная в Южной Корее] Седьмая воздушная армия США", - рассказал источник. Не уточняется, какая именно техника примет участие в этих двухнедельных маневрах. Кроме того, военно-морские силы Южной Кореи и США начнут во вторник отработку приемов борьбы с подводными лодками в Японском море.

10 мая состоится инаугурация избранного президента Юн Сок Ёля, который выступает за укрепление альянса между США и Южной Кореей.