ВВС Афганистана ликвидировали одного из лидеров группировки "Сеть Хаккани"

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Афганистана ликвидировали одного из лидеров террористической группировки "Сеть Хаккани", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Сайфулла, отвечавший за военные операции и логистику террористической группировки "Сеть Хаккани" убит вместе с шестью другими (боевиками) после удара военно-воздушных сил", - сообщило МВД Афганистана на своей странице в Facebook.

Отмечается, что боевики были ликвидированы накануне в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана.

"Сеть Хаккани" поддерживает тесные контакты с другими террористическими организациями - движением "Талибан" и "Аль-Каидой".