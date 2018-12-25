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    ВВС Афганистана ликвидировали одного из лидеров группировки "Сеть Хаккани"

    Боевики были ликвидированы накануне в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана

    Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ Военно-воздушные силы Афганистана ликвидировали одного из лидеров террористической группировки "Сеть Хаккани", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Сайфулла, отвечавший за военные операции и логистику террористической группировки "Сеть Хаккани" убит вместе с шестью другими (боевиками) после удара военно-воздушных сил", - сообщило МВД Афганистана на своей странице в Facebook.

    Отмечается, что боевики были ликвидированы накануне в провинции Пактика на юго-востоке Афганистана.

    "Сеть Хаккани" поддерживает тесные контакты с другими террористическими организациями - движением "Талибан" и "Аль-Каидой".

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