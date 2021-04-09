О нас
Report Georgia
Аудио новости

Вулкан на территории Сент-Винсента и Гренадин начал извергаться

Вулкан на территории Сент-Винсента и Гренадин начал извергаться В настоящий момент продолжается эвакуация населения из близлежащих районов, начатая в четверг
Другие страны
9 апреля 2021 г. 18:38
Вулкан на территории Сент-Винсента и Гренадин начал извергаться

Вулкан Суфриер на территории Сент-Винсента и Гренадин начал извержение утром в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что взрывы в жерле вулкана были зафиксированы в 08:41 по местному времени. В настоящий момент продолжается эвакуация населения из близлежащих районов, начатая в четверг.

На территории Сент-Винсента и Гренадин, где проживают более 100 тыс. человек, сильной вулканической активности не наблюдалось с 1979 года. Одно из крупнейших извержений вулкана Суфриер произошло в 1902 году и унесло жизни более 1 тыс. человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Volcano on St. Vincent erupts, spewing column of ash amid evacuations

Новости партнеров

Другие новости из категории

Байден запросил на оборону в 2022 году свыше 700 млрд долларов
Байден запросил на оборону в 2022 году свыше 700 млрд долларов
9 апреля 2021 г. 19:39
План похорон Филиппа пересмотрели из-за пандемии
План похорон Филиппа пересмотрели из-за пандемии
9 апреля 2021 г. 18:26
В Белфасте в ходе беспорядков пострадали почти 20 полицейских
В Белфасте в ходе беспорядков пострадали почти 20 полицейских
9 апреля 2021 г. 18:20
ВОЗ: 87% прививок от COVID-19 приходится на страны с высокими доходами
ВОЗ: 87% прививок от COVID-19 приходится на страны с высокими доходами
9 апреля 2021 г. 17:19
ВОЗ: К вакцинации от COVID-19 приступили 194 страны
ВОЗ: К вакцинации от COVID-19 приступили 194 страны
9 апреля 2021 г. 17:00
В Великобритании объявили траур по принцу Филиппу
В Великобритании объявили траур по принцу Филиппу
9 апреля 2021 г. 16:35
Умер супруг Елизаветы II принц Филипп
Умер супруг Елизаветы II принц Филипп
9 апреля 2021 г. 15:06
Премьер Норвегии получит штраф за нарушение карантинных мер
Премьер Норвегии получит штраф за нарушение карантинных мер
9 апреля 2021 г. 14:05
МИД РФ: Вступление Украины в НАТО привело бы к эскалации на юго-востоке страны
МИД РФ: Вступление Украины в НАТО привело бы к эскалации на юго-востоке страны
9 апреля 2021 г. 13:56
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 13 миллионов
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 13 миллионов
9 апреля 2021 г. 12:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi