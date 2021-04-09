Вулкан на территории Сент-Винсента и Гренадин начал извергаться

В настоящий момент продолжается эвакуация населения из близлежащих районов, начатая в четверг

Вулкан Суфриер на территории Сент-Винсента и Гренадин начал извержение утром в пятницу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Agence France-Presse.

Отмечается, что взрывы в жерле вулкана были зафиксированы в 08:41 по местному времени. В настоящий момент продолжается эвакуация населения из близлежащих районов, начатая в четверг.

На территории Сент-Винсента и Гренадин, где проживают более 100 тыс. человек, сильной вулканической активности не наблюдалось с 1979 года. Одно из крупнейших извержений вулкана Суфриер произошло в 1902 году и унесло жизни более 1 тыс. человек.