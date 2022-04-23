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Второй тур выборов президента Франции начался за пределами европейской части страны

Второй тур выборов президента Франции начался за пределами европейской части страны Голосование во втором туре президентских выборов во Франции начинается в субботу в заморских департаментах и диппредставительствах страны на американском континенте за сутки до материковой части страны.
Другие страны
23 апреля 2022 г. 14:16
Второй тур выборов президента Франции начался за пределами европейской части страны

Голосование во втором туре президентских выборов во Франции начинается в субботу в заморских департаментах и диппредставительствах страны на американском континенте за сутки до материковой части страны.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Первые участки в соответствии с январским правительственным декретом уже открылись в сообществе Сен-Пьер и Микелон близ Ньюфаундленда в Канаде в 12:00 по парижскому времени. В ближайшие часы к ним присоединятся жители Гваделупы, Мартиники, Французской Гвианы и Французской Полинезии, а также сотрудники дипломатических представительств Франции в странах Северной и Южной Америки.

Более раннее, чем в европейской части страны, голосование вызвано разницей часовых поясов. Окончательные результаты выборов будут объявлены одновременно в метрополии и на французских территориях в западном полушарии. На заморских территориях Франции проживают почти 2 млн избирателей, то есть примерно 4% электората.

Тем временем в европейской части страны в субботу строго соблюдается день тишины. Кандидаты отдыхают от предвыборных баталий. В континентальной Франции, как и на Корсике, избирательные участки откроются утром 24 апреля и завершат работу не позже 20:00 по местному времени. До их закрытия кандидатам и их представителям запрещено распространять предвыборные заявления, проводить общественные собрания, а также обновлять информацию на своих интернет-сайтах и публиковать сообщения в соцсетях.

Первый тур президентских выборов 2022 года состоялся во Франции 10 апреля. В предвыборной гонке приняли участие 12 кандидатов. По итогам обработки всех бюллетеней во второй тур прошли два кандидата: действующий президент Франции Эмманюэль Макрон (27,84% голосов), баллотирующийся на второй срок, и кандидат от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен (23,15% голосов). В 2017 году оба соперника также вышли во второй тур, по итогам которого Макрон завоевал 66,1% голосов.

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