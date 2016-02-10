​Второе по величине озеро Боливии полностью исчезло

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Боливии прекратило свое существование озеро Поопо, ранее занимавшее площадь в три тысячи квадратных километров.

Как передает Report, такое заявление сделало Европейское космическое агентство (ЕКА).

"Мини-спутник ЕКА Proba-V, занимающийся мониторингом поверхности земли в ежедневном режиме, смог зафиксировать исчезновение второго по величине озера Боливии (после Титикаки), подтверждено полное испарение озера Поопо", - цитирует РИА Новости сообщение ЕКА.

При небольшой глубине - порядка трех метров - и изменчивых климатических условиях Поопо исчезает не первый раз. Предыдущий случай полного испарения был зафиксирован в 1994 году, однако затем озеро опять наполнилось водой. На этот раз процесс восстановления может занять долгие годы, если это вообще произойдет.