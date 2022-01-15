Встреча глав МИД G7 пройдет 12-14 мая в Германии

Германия проведет встречу министров иностранных дел в рамках председательства в Группе семи (G7) 12-14 мая.

Германия проведет встречу министров иностранных дел в рамках председательства в Группе семи (G7) 12-14 мая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве.

Встреча состоится в коммуне Вангельс (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн), расположенной на берегу Балтийского моря. Сами переговоры пройдут в замке Вайсенхаус, который в 2015 году был перестроен в гостиницу.

В рамках предыдущего председательства ФРГ в Группе семи главы МИД встречались в Любеке.

Встреча лидеров стран "семерки" пройдет 26-28 июня в замке Эльмау, где уже в 2015 году ФРГ принимала саммит G7. Эльмау, с точки зрения властей ФРГ, является наиболее подходящим местом прежде всего в плане безопасности.

Расходы на организацию составят более 166 млн евро.