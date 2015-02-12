Всемирный банк выделит Украине в 2015 году 2 млрд. долларов в качестве помощи

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Всемирный банк намерен выделить Украине в 2015 году 2 млрд. долларов в качестве помощи, говорится в заявлении организации, передает Report со ссылкой на издание Газета.Ru.

По словам президента банка Джима Ен Кима, данные средства будут направлены на поддержку бедного населения, проведение реформ, а также на борьбу с коррупцией.

"Жизненно важно, чтобы Украина начала незамедлительно проводить комплексные реформы", — сказал он.

Как отмечается, деньги будут выделены в рамках помощи, оказываемой международным сообществом.

Ранее стало известно, что МВФ готов предоставить Украине кредит на сумму 17,5 млрд. долларов. Программа кредитования рассчитана на четыре года. Соглашение на данный момент носит предварительный характер, программа подлежит одобрению правления МВФ.