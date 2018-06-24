ВС Турции за неделю уничтожили 87 террористов

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Генштаб ВС Турции обнародовал последние данные об ударах по объектам террористов PKK/KCK на юго-востоке страны и на севере Ирака.

Как передает Report, cогласно сообщению, в результате авиаударов, нанесенных турецкой авиацией по объектам PKK/KCK на севере Ирака, а также в турецкой провинции Ширнак 15-21 июня нейтрализованы 87 боевиков.

Кроме того, обнаружены и уничтожены 127 взрывных устройств, изготовленных кустарным способом, 12 огневых позиций и убежища боевиков.