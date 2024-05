ВС США сообщили об атаке хуситов на греческое судно Laax в Красном море

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило об атаке на греческое судно Laax под флагом Маршалловых Островов со стороны мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети "X".

"Между 12:05 и 13:40 по времени Саны (13:05 и 14:40) 28 мая поддерживаемые Ираном хуситы запустили пять противокорабельных баллистических ракет из подконтрольных им районов Йемена в сторону Красного моря. Судно Laax, балкер под флагом Маршалловых Островов, принадлежащий Греции и управляемый ею, сообщило, что три ракеты попали в него, но оно продолжило плавание", - говорится в заявлении.

Отмечается, что американские, коалиционные и торговые суда не получили повреждений. CENTCOM также сообщило об уничтожении пяти беспилотников над Красным морем, которые были запущены хуситами с территории Йемена. Командование утверждает, что БПЛА представляли непосредственную угрозу для торговых судов в регионе.