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    Временно закрывается визовый отдел посольства Германии в Азербайджане

    Визовый отдел диппредставительства переезжает в новый офис

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Визовый отдел посольства Германии в Азербайджане будет закрыт со 2 по 6 ноября. 

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт посольства, визовый отдел дипломатического представительства переезжает в новый офис. В связи с тем, что ремонтные работы в новом офисе не завершились, визовый отдел не будет работать в течение нескольких дней. 

    Отметим, что новый офис визового отдела посольства Германии в Азербайджане располагается на 7-м этаже отеля İSR Plaza.

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