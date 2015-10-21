Временно закрывается визовый отдел посольства Германии в Азербайджане

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Визовый отдел посольства Германии в Азербайджане будет закрыт со 2 по 6 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт посольства, визовый отдел дипломатического представительства переезжает в новый офис. В связи с тем, что ремонтные работы в новом офисе не завершились, визовый отдел не будет работать в течение нескольких дней.

Отметим, что новый офис визового отдела посольства Германии в Азербайджане располагается на 7-м этаже отеля İSR Plaza.