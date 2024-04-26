Израиль уничтожил в Ливане одного из командиров "Аль-Джамаа аль-Исламия"

Израильские военные ликвидировали в результате авиаудара по Ливану одного из командиров суннитской группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия".

Израильские военные ликвидировали в результате авиаудара по Ливану одного из командиров суннитской группировки "Аль-Джамаа аль-Исламия".

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, эта организация "в последнее время планировала и организовывала большое количество террористических атак с ливанской территории против Израиля в районе горы Хар-Дов и в ряде других районов на севере Израиля".

Удар был нанесен летательным аппаратом ВВС Израиля по району населенного пункта Мейдун, сообщили в армии. Ликвидированный командир Мусаб Халаф, по данным израильских военных, сотрудничал с ливанским крылом радикального палестинского движения ХАМАС, занимаясь "координацией и осуществлением террористических атак против Израиля".

"Ликвидация Халафа была осуществлена с целью подорвать способность этой террористической организации осуществить планируемые атаки против Государства Израиля в районе северной границы", - говорится в заявлении.