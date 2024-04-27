Возле Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4

Сейсмологи в субботу в 13:59 зарегистрировали в Тихом океане рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 4,0. Подземные толчки ощутили местные жители.

Сейсмологи в субботу в 13:59 зарегистрировали в Тихом океане рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 4,0. Подземные толчки ощутили местные жители.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр располагался в 34 км южнее села Малокурильское (остров Шикотан) на глубине 47 км. Подземные толчки ощутили на островах Кунашир и Шикотан", - рассказал собеседник агентства.

По информации сейсмологов, сила подземных толчков составила до двух баллов. Угроза цунами не объявлялась.