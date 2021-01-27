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ВОЗ: За неделю "британский" штамм коронавируса выявлен еще в 10 странах

ВОЗ: За неделю "британский" штамм коронавируса выявлен еще в 10 странах Распространение отличающегося высокой заразностью штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Великобритании, зафиксировано уже в 70 странах, это на 10 стран больше, чем неделей раньше.
Другие страны
27 января 2021 г. 19:43
ВОЗ: За неделю британский штамм коронавируса выявлен еще в 10 странах

Распространение отличающегося высокой заразностью штамма коронавируса, обнаруженного первоначально в Великобритании, зафиксировано уже в 70 странах, это на 10 стран больше, чем неделей раньше.

Как передает Report, об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своем еженедельном информационном эпидемиологическом бюллетене, опубликованном в Женеве в среду.

Разновидность коронавируса VOC-202012/01 "с 19 января была выявлена еще в 10 государствах". "По состоянию на 25 января 70 государств, расположенных во всех шести регионах ВОЗ, сообщили о завезенных случаях или же о передаче этой разновидности вируса в местных общинах", - отмечает организация. В Великобритании, где этот штамм был первоначально обнаружен, он "показал повышенную заразность по сравнению с прежде циркулировавшими вариантами". Кроме того, эта страна "недавно сообщила о результатах исследований, согласно которым имеются определенные свидетельства", что эта разновидность коронавируса вызывает более тяжелое протекание болезни. В ВОЗ считают, что эти результаты "являются предварительными, требуется больше анализа".

В эпидемиологическом бюллетене отмечается также, что получивший маркировку 501Y.V2 штамм коронавируса, информация о котором первоначально поступила из ЮАР, с 19 января "выявлен еще в восьми странах, их общее число достигло 31". Эта разновидность коронавируса присутствует теперь в пяти регионах ВОЗ. Кроме того, обнаруженная ранее в Бразилии разновидность коронавируса, получившая наименование P.1, с 19 января была выявлена еще в восьми странах.

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