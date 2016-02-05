ВОЗ: Условия жизни беженцев подвергают их риску заражения вирусом Зика

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Мигранты и беженцы, находящиеся в странах Евросоюза, рискуют заразиться вирусом Зика, поскольку живут в плохих условиях и не имеют доступа к медицинской помощи.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Инас Хамам.

"Мигранты и беженцы в Европе и других местах в целом более подвержены инфекционным заболеваниям любого рода, в том числе вирусу Зика, из-за условий проживания и недостатка медицинских услуг", - сказал И.Хамам.