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    ВОЗ: Условия жизни беженцев подвергают их риску заражения вирусом Зика

    Мигранты и беженцы в Европе и других местах в целом более подвержены инфекционным заболеваниям любого рода

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Мигранты и беженцы, находящиеся в странах Евросоюза, рискуют заразиться вирусом Зика, поскольку живут в плохих условиях и не имеют доступа к медицинской помощи.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Инас Хамам.

    "Мигранты и беженцы в Европе и других местах в целом более подвержены инфекционным заболеваниям любого рода, в том числе вирусу Зика, из-за условий проживания и недостатка медицинских услуг", - сказал И.Хамам.

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