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ВОЗ: Неравномерное распределение вакцин от COVID-19 разрушает экономику

ВОЗ: Неравномерное распределение вакцин от COVID-19 разрушает экономику 36 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины
Другие страны
29 марта 2021 г. 15:54
ВОЗ: Неравномерное распределение вакцин от COVID-19 разрушает экономику
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Непропорциональное распределение вакцин от коронавируса в мире разрушительно сказывается на экономике. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением cегодня выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время видеоконференции по вакцинации в мире, организованной в Абу-Даби.

"Разрыв в количестве прививок в богатых странах и [вакцинации] через COVAX увеличивается с каждым днем <...> Неравномерное распределение вакцин от коронавируса не только противоречит морали, но и имеет разрушительное воздействие на экономику, - заявил он. - До тех пор пока вирус будет циркулировать, люди продолжат умирать, в торговле и поездках будут наблюдаться перебои, а восстановление экономики будет отложено".

По словам главы ВОЗ, 36 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины. Ожидается, что 16 из них получат первые дозы через COVAX в течение следующих двух недель, добавил он.

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Версия на английском языке WHO: Uneven distribution of COVID vaccines impairs economy

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