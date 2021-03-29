ВОЗ: Неравномерное распределение вакцин от COVID-19 разрушает экономику

36 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины

Непропорциональное распределение вакцин от коронавируса в мире разрушительно сказывается на экономике. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением cегодня выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время видеоконференции по вакцинации в мире, организованной в Абу-Даби.

"Разрыв в количестве прививок в богатых странах и [вакцинации] через COVAX увеличивается с каждым днем <...> Неравномерное распределение вакцин от коронавируса не только противоречит морали, но и имеет разрушительное воздействие на экономику, - заявил он. - До тех пор пока вирус будет циркулировать, люди продолжат умирать, в торговле и поездках будут наблюдаться перебои, а восстановление экономики будет отложено".

По словам главы ВОЗ, 36 стран до сих пор не получили ни одной дозы вакцины. Ожидается, что 16 из них получат первые дозы через COVAX в течение следующих двух недель, добавил он.