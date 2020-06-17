ВОЗ назвала "научным прорывом" британское исследование о лечении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала "научным прорывом" результаты британского клинического исследования RECOVERY, согласно которым использование кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов с заболеванием, вызываемым новым коронавирусом (COVID-19).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном заявлении официального представителя ВОЗ Фаделы Шаиб.

"Это первое лечение, (результаты) которого демонстрируют снижение смертности среди пациентов с COVID-19, - приводятся в заявлении слова гендиректора организации Тедроса Аданома Гебрейесуса. - Это прекрасные новости, и я поздравляю правительство Великобритании, Оксфордский университет, а также многочисленные британские больницы и пациентов, которые внесли свой вклад в этот направленный на спасение жизней научный прорыв".

По словам руководящего исследованием профессора Оксфордского университета Питера Хорби, дексаметазон стал "первым лекарством, продемонстрировавшим улучшение показателей выживаемости при COVID-19". Хорби считает, что препарат должен быть незамедлительно включен в используемые в мире протоколы лечения коронавирусной инфекции.

В проводимом с марта исследовании принимают участие 11,5 тыс. пациентов из 175 британских больниц. Цель масштабного научного проекта - изучить эффективность методик лечения зараженных коронавирусом нового типа. 2,1 тыс. участников исследования получали дексаметазон, однако изучалась также эффективность антиретровирусного препарата лопинавира/ритонавира, антибиотика азитромицина, иммунодепрессанта тоцилизумаба, переливания больным плазмы крови пациентов, перенесших COVID-19, а также противомалярийного препарата гидроксихлорохина. 4,3 тыс. пациентов в контрольной группе получали лишь стандартное лечение.