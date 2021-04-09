ВОЗ: 87% прививок от COVID-19 приходится на страны с высокими доходами

Государства с низкими доходами получили всего 0,2% прививок

Подавляющее большинство прививок от коронавируса в мире приходится на государства с высокими и средними доходами на душу населения, а на страны с низкими доходами - лишь 0,2%. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, 87% пришлось на страны с высокими и средними доходами, тогда как государства с низкими доходами получили всего 0,2%", - сказал он.

Как отметил глава ВОЗ, в странах с высокими доходами прививки от коронавируса уже сделаны практически каждому четвертому жителю. В странах же с низкими доходами эта пропорция составляет "один из более чем к 500".

Говоря о деятельности международного механизма COVAX, Гебрейесус сообщил, что "к концу марта ожидалось распределить почти 100 млн доз вакцины, однако из-за сокращения рынка в том, что касается поставок, смогли распределить только 38 млн доз". Гендиректор подчеркнул, что "COVAX работает" и "является сильным механизмом". Проблема состоит в том, что этот механизм не получает необходимого объема вакцин, пояснил он.