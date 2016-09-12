Восемь человек погибли в Индии в результате падения автобуса в ущелье

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ По меньшей мере восемь человек погибли, семь получили тяжелые травмы в результате падения туристического автобуса в ущелье на севере Индии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила полиция штата Химачал-Прадеш, расследующая происшествие.

По данным правоохранительных органов, авария произошла минувшей ночью на горной трассе Лех - Манали близ города Тагнангла. В темноте на сложном участке дороги водитель не справился с управлением, автобус на полном ходу слетел с трассы в пропасть глубиной свыше 200 метров.