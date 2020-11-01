Вооруженное нападение в Канаде, есть погибшие и раненые

Два человека погибли и пятеро пострадали после нападения вооруженного мужчины в Квебеке, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Два человека погибли и пятеро пострадали после нападения вооруженного мужчины в Квебеке, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным телеканала CBC, инцидент произошел у здания парламента.

Отмечается, что нападение совершил мужчина в "средневековой одежде". При себе у него было холодное оружие.

Полицейские задержали подозреваемого, его доставили в госпиталь. Как сообщила радиостанция Radio Canada, задержанному около 25 лет.

"Мы по-прежнему просим граждан оставаться дома, закрыть двери, потому что расследование все еще продолжается", — написали представители квебекской полиции в Twitter.

Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили машину подозреваемого рядом с одним из отелей. В салоне авто нашли канистры с топливом и холодное оружие.