О нас
Report Georgia
Аудио новости

Вооруженное нападение в Канаде, есть погибшие и раненые

Вооруженное нападение в Канаде, есть погибшие и раненые Два человека погибли и пятеро пострадали после нападения вооруженного мужчины в Квебеке, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
Другие страны
1 ноября 2020 г. 14:02
Вооруженное нападение в Канаде, есть погибшие и раненые

Два человека погибли и пятеро пострадали после нападения вооруженного мужчины в Квебеке, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным телеканала CBC, инцидент произошел у здания парламента.

Отмечается, что нападение совершил мужчина в "средневековой одежде". При себе у него было холодное оружие.

Полицейские задержали подозреваемого, его доставили в госпиталь. Как сообщила радиостанция Radio Canada, задержанному около 25 лет.

"Мы по-прежнему просим граждан оставаться дома, закрыть двери, потому что расследование все еще продолжается", — написали представители квебекской полиции в Twitter.

Сотрудники правоохранительных органов также обнаружили машину подозреваемого рядом с одним из отелей. В салоне авто нашли канистры с топливом и холодное оружие.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kanadada silahlı hücum olub, ölənlər və yaralananlar var

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Молдове проводятся президентские выборы
В Молдове проводятся президентские выборы
1 ноября 2020 г. 10:06
Пивная в Берлине внесла Меркель в черный список
Пивная в Берлине внесла Меркель в черный список
1 ноября 2020 г. 05:57
В Италии за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
В Италии за сутки выявили рекордное число заболевших COVID-19
1 ноября 2020 г. 05:42
Борис Джонсон объявил повторный локдаун в Англии
Борис Джонсон объявил повторный локдаун в Англии
1 ноября 2020 г. 01:05
В мире за сутки выявили рекордное число случаев заражения COVID-19
В мире за сутки выявили рекордное число случаев заражения COVID-19
1 ноября 2020 г. 00:50
В ДР Конго боевики убили более 20 мирных жителей
В ДР Конго боевики убили более 20 мирных жителей
31 октября 2020 г. 23:30
В Бельгии из-за карантина у магазинов выстроились очереди
В Бельгии из-за карантина у магазинов выстроились очереди
31 октября 2020 г. 22:46
Австрия вводит с ноября карантин
Австрия вводит с ноября карантин
31 октября 2020 г. 21:03
Беларусь запретит въезд иностранцам через наземные пункты пропуска
Беларусь запретит въезд иностранцам через наземные пункты пропуска
31 октября 2020 г. 19:40
В Барселоне 23 полицейских пострадали во время беспорядков
В Барселоне 23 полицейских пострадали во время беспорядков
31 октября 2020 г. 18:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi